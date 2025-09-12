Общество

В стране хотят запретить менять маршруты автобусов без обсуждения

В Госдуму РФ внесли законопроект, который запрещает менять маршруты общественного транспорта без предварительного обсуждения с местными жителями. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

«Региональные органы и органы местного самоуправления зачастую принимают решения об оптимизации маршрутной сети, исходя только из экономических показателей. Действующее законодательство не предусматривает обязательного согласования или публичного обсуждения подобных решений с гражданами, поэтому такие решения нередко становятся неожиданными для жителей и ведут к резкому ухудшению транспортной доступности в отдельных районах», - указывается в пояснительной записке.

Авторы инициативы предложили обязать региональные и муниципальные власти обсуждать ввод, отмену, а также изменения графика движения общественного транспорта с гражданами, юридическими лицами, участниками договора простого товарищества.

Основной формой такого обсуждения хотят сделать публичные слушания. Так можно будет охватить широкий круг граждан, включая пенсионеров.

«Дополнительно могут использоваться и другие механизмы сбора мнений, например, интернет-опросы на сайте органа местного самоуправления», - отмечается в документе.

Предложенный механизм позволит властям найти баланс между экономической целесообразностью и интересами местных жителей, считают авторы законопроекта.

В Пензе уже исчезли несколько маршрутов, что ухудшило транспортную доступность некоторых районов. Горожане больше не видят микроавтобусы № 88т (ГПЗ-24 - аэропорт), 99 (Арбековская Застава - Засурье), 17 («Ритейл-Парк» - улица Титова), 24 (Пенза-I – улица Кошевого), 49 (улицы Сухумская - Минская), 68 (тепличный комбинат - Арбековская Застава), а также 34. Власти пытались найти перевозчиков, которые обслуживали бы эти маршруты, но ни одной заявки на конкурс не поступило.

