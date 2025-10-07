Сетевое издание|18+|Вторник|7 окт 2025|16:01
Общество

«ТНС энерго Пенза»: счета удобно оплачивать в электронных сервисах

В современном мире каждый человек ценит свое время. Не тратить его на посещение офисов помогают электронные сервисы «ТНС энерго Пенза».

Используя личный кабинет или мобильное приложение, можно быстро оплатить электроэнергию.

Преимущества электронных сервисов:

- без очередей - посещать центры обслуживания не нужно, а значит, не придется ждать своей очереди на оплату;

- без комиссии - никаких дополнительных сборов, помимо суммы, указанной в квитанции;

- в любое время и в любом месте - сервисы доступны круглосуточно;

- мгновенное зачисление - деньги сразу поступают на лицевой счет, в то время как платежи через банки или почтовые отделения могут идти несколько дней.

Также через дистанционные сервисы гарантирующего поставщика клиенты могут передавать показания приборов учета. Оптимальный период для этого - до 25-го числа включительно.

В «ТНС энерго Пенза» подчеркивают, что своевременная оплата за электроэнергию - гарантия надежной подачи ресурса и отсутствия дополнительных издержек.

Реклама. Заказчик - ООО «ТНС энерго Пенза».

