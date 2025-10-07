В Пензе инспекторы ГАИ устроили проверки водителей и пешеходов

07.10.2025 | 16:53

Сотрудники ГАИ подвели итоги рейдов на территории Пензы. Они преследовали цель сделать дороги безопаснее.

Во время мероприятий инспекторы пресекли 74 нарушения, допущенных водителями. За езду без прав на 3 человек составили протоколы. Кроме того, был задержан автомобилист, отказавшийся проходить тест на опьянение, его машину увезли на спецстоянку.

За чрезмерную тонировку привлекли к ответственности 8 водителей. Выявлено 9 нарушителей правил перевозки детей.

Также наказание понесли 15 человек, перешедших через дорогу в неположенных местах, и 29 водителей, не пропустивших людей на зебрах, сообщила старший инспектор отдела областной Госавтоинспекции Елена Ананьева.

Пензенцев просят не терять бдительность, соблюдать ПДД и уважать других участников движения.