Общество

«Пензавтодор» потратит почти 10 млн рублей на деревья и кустарники

«Пензавтодор» решил приобрести более 1 000 деревьев и кустарников для озеленения областного центра. Соответствующий электронный аукцион прошел на портале госзакупок.

В перечне:

- колючие ели (29 шт.);

- мелколистные липы (172);

- остролистные клены (88);

- обыкновенная черемуха (30);

- пирамидально-осокоревые тополя (272);

- обыкновенные сосны (59);

- сирень (50);

- ивы (90);

- обыкновенные рябины (146);

- березы (65);

- конские каштаны (10).

Начальная (максимальная) цена составляла 13 млн 342 тыс. 783 рубля, однако один из потенциальных поставщиков снизил ее до 9 млн 800 тыс. Его и признали победителем.

Товар необходимо отгрузить в течение 3 дней с момента заключения контракта.

Ранее сообщалось, что управлению ЖКХ на озеленение города дополнительно выделили более 20 млн рублей. Дело в том, что после вырубки большого количества растений, зараженных ясеневой златкой, руководство Пензы запланировало высадить за осень около 3 000 деревьев.

