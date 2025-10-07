«Пензавтодор» потратит почти 10 млн рублей на деревья и кустарники

«Пензавтодор» решил приобрести более 1 000 деревьев и кустарников для озеленения областного центра. Соответствующий электронный аукцион прошел на портале госзакупок.
В перечне:
- колючие ели (29 шт.);
- мелколистные липы (172);
- остролистные клены (88);
- обыкновенная черемуха (30);
- пирамидально-осокоревые тополя (272);
- обыкновенные сосны (59);
- сирень (50);
- ивы (90);
- обыкновенные рябины (146);
- березы (65);
- конские каштаны (10).
Начальная (максимальная) цена составляла 13 млн 342 тыс. 783 рубля, однако один из потенциальных поставщиков снизил ее до 9 млн 800 тыс. Его и признали победителем.
Товар необходимо отгрузить в течение 3 дней с момента заключения контракта.
Ранее сообщалось, что управлению ЖКХ на озеленение города дополнительно выделили более 20 млн рублей. Дело в том, что после вырубки большого количества растений, зараженных ясеневой златкой, руководство Пензы запланировало высадить за осень около 3 000 деревьев.