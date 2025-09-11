Сетевое издание|18+|Четверг|11 сен 2025|15:50
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+14oC
+15oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+14oC
+15oC
Завтра | Облачно |

Общество

На маршруте № 93 заменили 3 автобуса Foton на более вместительные

Печать
Telegram

На маршруте № 93 Совхоз-Техникум - п. Засурье часть автобусов заменили более вместительными, сообщили в областном минстрое.

Горожане жалуются, что с наступлением учебного года уехать утром в Ахуны стало крайне сложно. «На Центральном рынке ждали автобус не меньше 30 минут. В 7:40 приехал забитый до отказа», «Невозможно уехать», - написали люди в соцсетях.

В минстрое подтвердили, что после 1 сентября ситуация с соблюдением интервалов движения общественного транспорта изменилась.

8 сентября в ведомстве провели встречу с руководителем ООО «Транспорт Пензы», которое обслуживает маршрут № 93, и обсудили нормализацию его работы. ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области» поручили усилить контроль за перевозчиком и применять штрафные санкции за нарушения условий госконтракта.

«Для увеличения провозных возможностей маршрута № 93 перевозчиком с 9 сентября 3 автобуса марки Foton заменены на более вместительные автобусы марки МАЗ. Дополнительно организован рейс от остановочного пункта «Центральный рынок» (ул. Суворова) до аграрного университета с отправлением в 7:30», - сообщили в минстрое.

Люди положительно восприняли замену части автобусов. «Что там тестить, и так понятно, что народу там полно и мелкие «фотончики» не вывезут», - отметил один из пользователей маршрута во «ВКонтакте».

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте