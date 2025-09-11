На маршруте № 93 заменили 3 автобуса Foton на более вместительные

11.09.2025 | 11:59

На маршруте № 93 Совхоз-Техникум - п. Засурье часть автобусов заменили более вместительными, сообщили в областном минстрое.

Горожане жалуются, что с наступлением учебного года уехать утром в Ахуны стало крайне сложно. «На Центральном рынке ждали автобус не меньше 30 минут. В 7:40 приехал забитый до отказа», «Невозможно уехать», - написали люди в соцсетях.

В минстрое подтвердили, что после 1 сентября ситуация с соблюдением интервалов движения общественного транспорта изменилась.

8 сентября в ведомстве провели встречу с руководителем ООО «Транспорт Пензы», которое обслуживает маршрут № 93, и обсудили нормализацию его работы. ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области» поручили усилить контроль за перевозчиком и применять штрафные санкции за нарушения условий госконтракта.

«Для увеличения провозных возможностей маршрута № 93 перевозчиком с 9 сентября 3 автобуса марки Foton заменены на более вместительные автобусы марки МАЗ. Дополнительно организован рейс от остановочного пункта «Центральный рынок» (ул. Суворова) до аграрного университета с отправлением в 7:30», - сообщили в минстрое.

Люди положительно восприняли замену части автобусов. «Что там тестить, и так понятно, что народу там полно и мелкие «фотончики» не вывезут», - отметил один из пользователей маршрута во «ВКонтакте».