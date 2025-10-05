Районы Пензенской области получили новые школьные автобусы

05.10.2025 | 14:21

В школах Пензенской области появились новые автобусы. Об этом сообщили в правительстве региона.

Всего машин 12. Их отправили в 9 районов: Городищенский, Кузнецкий, Лунинский, Мокшанский, Нижнеломовский, Никольский, Пензенский, Сердобский и Спасский.

«Поставка стала возможной благодаря федеральному финансированию и является частью масштабной программы обновления автопарка учебных заведений», - рассказали в правительстве.

Автобусы оснащены навигационной системой ГЛОНАСС, оранжевыми проблесковыми маячками, ограничителями скорости до 60 км/ч и устройствами, которые не дадут тронуться с места при открытых дверях.

Новые машины заменят автобусы, введенные в эксплуатацию в 2018-2019 годах.