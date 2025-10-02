Обнародовано точное расписание маршруток № 35

02.10.2025 | 14:45

Пензенцы пожаловались на работу маршруток № 35, которые должны курсировать между Окружной и Западной Поляной. Их возмущает нерегулярность рейсов.

«Маршрутка ходит неравномерно, детям на остановках ждать долго. А что зимой будет? Напишите точное расписание, чтоб хоть понимали - есть смысл морозиться ребенку или пешком идти» - такое обращение поступило в редакцию «ПензаИнформ» от одного из читателей.

В ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области» сетевому изданию сообщили, что на маршруте № 35, как и раньше, задействованы 2 машины.

«Ежедневно автобусы отправляются с остановки «Ул. Воронова» в 6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 8:30, 9:00, 9:30, 10:00, 10:30, 11:00, 12:00, 13:00, 13:30, 14:30, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30 и 19:00», - уточнили в учреждении.

Маршрут № 35 заработал в марте 2025 года как подвозящий. Схема короткая: микроавтобусы следуют с улицы Воронова по Вишневой, Кижеватова, Окружной, Попова, Ленинградской и Мира. Стоимость проезда - 10 рублей.