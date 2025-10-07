8 октября в Пензе в домах на нескольких улицах отключат свет

07.10.2025 | 10:19

В среду, 8 октября, жители домов на нескольких улицах Пензы останутся без электричества.

С 8:30 до 12:00 света не будет по следующим адресам:

- СНТ Дубрава, уч. 2, 3, 5, 6, 8-11, 13а, 14, 15, 17, 21-23, 25-27, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 40, 46, 48-51, 56-59, 62, 64-67, 71, 73, 74, 77, 78, 81, 82, 84, 87, 88, 90, 91, 95-99, 101, 104, 108-110, 114, 116-119, 122-125, 127-129, 131-136, 138-142, 144, 146, 147, 149-154, 156, 159-164, 166, 167, 169, 170, 173-179, 182-184, 186, 187, 189-191, 194-203, 205, 207-212, 215, 217, 219-222, 224-226, 228-231, 236-241, 244-247, 249-253, 259- 262, 267-269, 271, 272, 274-276, 278, 285, 286, 288-292, 294, 296, 298, 299, 302-313, 315-324, 327, 329-332, 337-340, 342, 344-347, 349-362, 365, 369, 371-375, 377, 378, 380, 392-394, 396-402, 405а, 407, 408, 410, 412, 414, 416, 417, 419, 420, 425, 427-435, 437-439, 441-444, 447-452, 454-456, 458, 459, 461, 462, 464-468, 470-472, 474, 476, 477, 479-482, 486, 486а, 487, 489-496, 498-505, 508-512, 517-520, 522-524, 526, 531, 536, 539, 540, 542, 543, 548, 551, 553, 554, 556, 557, 559, 566-575, 619, 621, 623, 624, 628-630, 632, 636, 640, 652, 670, 672-674, 686, 689, 693, 705, 713а, 729, 732, 736, 762, 784.

С 8:30 до 16:00:

- 3-й Мебельный пр-д, 11/26, 28/14; ул. Межрайонная, 1, 8, 10, 12; ул. Осоавиахимовская, 31, 31а, 35, 37, 39, 41, 43, 45; ул. Пограничная, 3-23 (нечетные), 26, 27, 30, 31, 35, 37; ул. Пограничная/пр-д Пограничный, 39/5; пр-д Пограничный, 7, 9, 11, 13, 19; пр-д Пограничный/ул. Межрайонная, 21/14; ул. Севастопольская, 4, 6; 1-й Севастопольский пр-д, 1, 2-18 (четные); 2-й Севастопольский пр-д, 1-16, 20, 22;

- ул. Бакинская, 1-41, 43; ул. Заливная, 1-14, 16, 18, 20, 22; ул. Заовражная, 1-41; ул. Краснодарская, 1-34, 36, 38-56 (четные); ул. Красноярская, 48а, 48Б, 66Б; ул. Мурманская, 1-19, 21-29 (нечетные); ул. Полтавская, 43-53 (нечетные), 54-64, 66, 68, 70; ул. Ростовская, 96-120 (четные), 121-139, 141-155, 157-187 (нечетные).

С 8:30 до 16:30:

- пр-т Строителей, 120.

С 9:00 до 14:30:

- пр-д Володарского, 1(6), 2-5, 10, 12, стр. 4; ул. Красная, 80, 82, 84, 84а, 92-96, 98, 101, 102г; ул. Кураева, 14а, 14Б, 14в, 16, 17, 19, 22, 22/97, 22а, 25а, 28, 30, 35, 37.

С 9:00 до 16:00:

- СНТ Засека, уч. 1г, 3, 6г, 7а, 7а, 13а, 15а, 16г, 17г, 18г, 23г, 24г, 30г, 33г, 42, 47г, 50г, 52г, 53г, 55г, 56г, 61г, 66г, 82г, 85г, 86г, 90г, 91г, 93г, 95г, 99а/г, 100г, 101г-104г, 106г, 107г, 205, 207, 208, 209, 211, 213, 214, 216, 218, 220, 222, 226, 227, 230-232, 235, 239, 241, 242, 244, 245, 247, 249, 251, 254, 255, 256, 261, 262, 264, 269, 273, 276, 277, 284, 286, 288, 291, 294, 303, 2407, 2408;

- ул. Кошевого, 85-93 (нечетные), 94-107, 109-113, 117-145 (нечетные); 2-я ул. Нейтральная, 1, 3-5, 7-10, 12-15, 17, 19-21; ул. Нейтральная, 76а, 78а, 78Б, 82Б, 84а, 86а, 88а; 1-й пр-д Парижской Коммуны, 1-13, 13а, 15, 17; 2-й пр-д Парижской Коммуны, 1-8, 23, 23а; ул. Парижской Коммуны, 1-6, 8-17, 17а, 19-27, 27а, 29-50, 52-54, 56- 74, 74а, 77-84, 86, 88, 90, 92, 94, 96; пр-д Седова, 5-9, 20; ул. Седова, 1-19;

- 2-й пр-д Кошевого, 7Б, 32а, 39; 3-й пр-д Кошевого, 1, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14; 4-й пр-д Кошевого, 1-23, 25, 26, 28-31, 33-35, 37, уч. 20; 5-й пр-д Кошевого, 1, 3, 5а, 6, 7, 11, 13, 17-29 (нечетные); ул. Кошевого, дачи, 29-45 (нечетные), 46-84, 86, 88, 90; пр-д Седова, 10, 11, 13, 14, 15; ул. Седова, 15, 20, 20а, 21; ул. Суходольная, 18-34 (четные), 47-63 (нечетные), 67, 71, 73, 75; ул. Тюленина, 1-9, 11, 13, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 36.

С 9:00 до 16:30:

- ул. Кордон Студеный.

С 13:00 до 15:00:

- ул. Демченко, 10; ул. Осадная, 2, 2/68, 3, 4, 5, 9; ул. Павлушкина, 1-8, 10, 12-22, 24-30 (четные), 27, 40-66 (четные), 70; ул. Тухачевского, 48-58 (четные), 62, 66, 72-86 (четные), 94; ул. Уральская, 1-9, 11а, 11Б, 13, 15, 17.

Отключения связаны с плановыми ремонтными работами на сетях, сообщили ресурсники.