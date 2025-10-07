МегаФон доставит сим-карты в срок от 15 минут

07.10.2025 | 17:05

Оператор в партнерстве с онлайн-ретейлером запустил бесплатную быструю доставку сим-карт МегаФона: теперь получить их можно будет в срок от 15 минут с момента оформления в интернет-магазине.

Чтобы получить сим-карту таким быстрым способом, достаточно перейти по всплывающему окну на официальном сайте интернет-магазина МегаФона и оформить бесплатную доставку, после чего курьеры-партнеры привезут заказ.

«Среди пользователей существует огромный запрос на экспресс-доставку товаров. С запуском доставки сим-карт от 15 минут с нашим партнером мы обеспечиваем максимально возможные скорость обслуживания и качество сервиса», - прокомментировал директор департамента по стратегии и развитию продаж МегаФона Вадим Зимин.

Партнерство расширяет возможности доставки сим-карт оператора. Новая услуга доступна в 129 городах России.

Помимо способов доставки, МегаФон расширяет как онлайн-, так и офлайн-каналы дистрибуции сим-карт. Сейчас они представлены в крупнейших маркетплейсах страны, а также в онлайн-магазинах ведущих ретейлеров. В офлайн-каналах сим-карты можно приобрести в супермаркетах федеральных и региональных сетей, а также в многофункциональных центрах (МФЦ).

МегаФон активно развивает продажи сим-карт с возможностью удаленной активации, этот формат востребован и в сентябре этого года показал рост более чем на 50% в сравнении с сентябрем 2024-го. Сим-карта с саморегистрацией позволяет подключиться к услугам оператора без визита в салон связи. Для ее активации необходимо вставить карту в смартфон, определиться с тарифом в мобильном приложении и выбрать «Активировать сим-карту».

Абонент может активировать текущий номер или перенести в МегаФон свой номер от другого оператора. Если у клиента уже есть номер МегаФона, достаточно выбрать пункт «Я абонент МегаФона» или подтвердить личность с помощью учетной записи на «Госуслугах» и подписать договор в приложении «Госключ». Активация карты происходит в течение 15 минут.

Реклама. Заказчик - ПАО «МегаФон», ИНН 7812014560.