17% пензенцев предпочитают этажи с 1-го по 5-й

07.10.2025 | 10:06

Около 46% экономически активных пензенцев мечтают жить в собственном доме. При этом чаще всего они приводят аргументы «У меня собаки» и «Всегда хотел!», показало исследование SuperJob. Его провели 1-3 октября среди респондентов из города.

17% пензенцев привлекают 1-5-й этаж многоквартирных домов, 14% - 6-10-й этаж, 7% - 11-15-й.

По 4% выбрали 16-20-й этаж и 21-й и выше.

Около 10% горожан все равно, где жить.

«Мужчины и женщины демонстрируют схожие предпочтения. Небольшие расхождения наблюдаются в выборе высотных этажей: мужчинам чаще, чем женщинам, нравится вариант «21-й этаж и выше», а женщины чаще предпочитали этажи с 1-го по 10-й: «Не люблю долго ехать на лифте», - говорится в исследовании.

Наибольшую симпатию к частному домостроению показали респонденты в возрасте старше 45 лет. Молодежь (до 35 лет) реже остальных выбирала 1-5-й этаж.