Новые защитные экраны в Терновке испортили сразу после установки

07.10.2025 | 13:50

В Терновке завершается обновление шумозащитных экранов. Конструкции меняют на участке от улицы Терновского, 147 (после остановки «Районный дом культуры»), до Центральной, 24 (у пересечения с Ереванской).

Подрядчик смонтирует в общей сложности 1 600 панелей на отрезке протяженностью 1 200 погонных метров. Прежние конструкции пришли в негодность и перестали выполнять свою функцию.

Все работы планируется закончить до конца недели.

«К сожалению, сразу после установки на поверхности панелей были замечены акты вандализма», - отметили в администрации Пензы. Горожан призвали бережно относиться к муниципальному имуществу.

Демонтаж старых панелей параллельно с изготовлением новых начался еще в июле, после этого подрядчик должен был приступить к их установке. Работы предполагалось завершить до конца лета, однако по неизвестным причинам реализовать задуманное в срок не получилось.