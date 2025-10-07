Рассчитаны предельные тарифы на свет для жителей Пензенской области

07.10.2025 | 14:42

Федеральная антимонопольная служба России рассчитала максимальные и минимальные уровни тарифов на электроэнергию. Проект приказа опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. На эти цифры будут ориентироваться в регионах, устанавливая стоимость электричества для населения.

«Рост предельных максимальных уровней тарифов в 2026 году соответствует индексу роста цен на электрическую энергию (мощность), предусмотренному прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации в размере 11,3%, по всем субъектам Российской Федерации», - говорится в тексте документа.

Повышение предполагается с 1 октября 2026-го (в предыдущие годы платежи повышались с 1 июля).

В Пензенской области максимальный тариф составит 5,75 рубля за киловатт (сейчас - 5,19). Таким образом, он вырастет примерно на 10,8%.

Дороже всего электроэнергия окажется в Чукотском автономном округе (12,60 рубля), дешевле всего - в Иркутской области (1,96 рубля за киловатт).