Заболеваемость ОРВИ в Пензенской области пошла на убыль

07.10.2025 | 12:29

В Пензенской области снижается показатель заболеваемости ОРВИ, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

За прошедшую неделю (с 29 сентября по 5 октября) было зарегистрировано 2 190 случаев ОРВИ. Это на 10,1% меньше, чем за предыдущую.

Удельный вес детей в общей структуре заболевших составил 22,7%.

В целом по России тенденция такая же - диагноз ОРВИ ставили на 10,2% реже по сравнению с неделей с 22 по 28 сентября. Особенно выраженно количество заболевших снизилось среди детей от 7 лет.

Грипп в Пензенской области не регистрировался. Первые случаи ожидаются с декабря.