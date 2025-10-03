Автобус врезался в дерево: в Пензе ищут очевидцев ДТП на Шуисте

03.10.2025 | 09:33

В Пензе сотрудники полиции разыскивают свидетелей ДТП с автобусом № 149, которое случилось на улице Светлой 30 августа.

В 13:20 неизвестный мужчина, управляя неустановленным средством индивидуальной мобильности (СИМ), создал помеху для движения автобуса, после чего тот врезался в дерево.

Травмы получили двое пассажиров - 16-летний подросток и 10-летний мальчик. Их госпитализировали.

Водитель СИМ с места происшествия скрылся.

В областной Госавтоинспекции просят свидетелей происшествия позвонить по телефонам: 59-90-47, 59-90-02, 59-90-03, 59-90-04 - или обратиться по адресу: г. Пенза, ул. Бакунина, 181.