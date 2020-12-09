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Общество

Повышение стоимости проезда не решило транспортные проблемы в Пензе

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Одной из наиболее насущных для жителей Пензы проблем оказалась работа общественного транспорта. Горожане оставили свои жалобы в Instagram-аккаунте губернатора Ивана Белозерцева, где сейчас принимают вопросы к прямой линии.

Так, несколько человек сообщили, что в вечернее время уехать из отдаленных районов Пензы невозможно. Сигналы поступили из Терновки и с Шуиста.

«Приходится стоять минут по двадцать в ожидании хоть чего-то. В воскресенье сорок минут простояли на остановке, ничего не ехало. Особенно хочется отметить маршруты 10 и 10а. По вечерам они будто пропадают», - написал один из жителей города.

Другая интернет-пользовательница рассказала, что после 21:00 уехать на общественном транспорте нельзя и из центра: «Приходится стоять иногда по 30, 40 минут на остановке на морозе или в итоге, не дождавшись маршрутного транспорта, вызывать такси. Ссылаться на то, что пассажиропоток сократился, не надо. Это город».

Многие пензенцы задали резонный вопрос: почему им приходится платить за проезд больше, если качество транспортного обслуживания не повысилось?

«Я думаю, за повышение оплаты и уровень обслуживания должен быть выше, тем более это было обещано еще при предыдущем повышении», - напомнила одна из подписчиц.

«Когда кончится беспредел и самоуправство, которое устроили перевозчики в нашем городе?», - задала риторический вопрос другая.

Менее чем за два последних года темпы роста стоимости проезда в общественном транспорте Пензы в несколько раз опередили инфляцию. С июля 2019-го по ноябрь 2020-го (то есть за 16 месяцев) поездка в автобусе подорожала на 28%, в маршрутке - на 39%.

Вместе с тем, согласно данным ЦБ РФ, в 2019 году уровень инфляции в России составил 3%, а в 2020-м ожидается на уровне 4%.

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Гость||

Ну понеслась!

Гость||

снижайте обратно тогда

Гость||

Народ, вы действительно считаете, что губера реально волнуют проблемы простых людей?

Гость||

ДО НОВОГО ГОДА ЕЩЁ ПОВЫСЯТ ИЛИ СРАЗУ ПОСЛЕ???

Гость||

Глупомордых просто очередной раз надурили.

Гость||

Гость писал(a):

снижайте обратно тогда
Ага, щаз.

Гость||

Гость писал(a):

ДО НОВОГО ГОДА ЕЩЁ ПОВЫСЯТ ИЛИ СРАЗУ ПОСЛЕ???
Обязательно повышать надо. Вы еще не полностью оплатили ваш выбор.

Гость||

Глу-по-мор-дые

Гость||

penzainform.ru писал(a):

С июля 2019-го по ноябрь 2020-го (то есть за 16 месяцев) поездка в автобусе подорожала на 28%, в маршрутке - на 39%.
А Белозерцев и Путин не знают?

Гость||

А никто и не говорил,что это решит ваши проблемы.всё в интересах перевозчиков.

Гость||

Пользуйтесь троллейбусами по 20 рублей наличностью, 19 рублей по транспортной карте и 8 рублей по льготной транспортной карте.

Гость||

Гость писал(a):

Пользуйтесь троллейбусами по 20 рублей наличностью, 19 рублей по транспортной карте и 8 рублей по льготной транспортной карте.
Точно! Это единственный способ заставить перевозчиков снизить цены в автобусах

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Повышение стоимости проезда не решило транспортные проблемы в Пензе
Это было заведомо очевидно. Транспортные проблемы можно решить лишь приняв волевое решение ликвидировать почти 700 маршруток города Пензы и сделать ставку на развитие трроллейбусного движения.

Гость||

Гость писал(a):

Народ, вы действительно считаете, что губера реально волнуют проблемы простых людей?
Конечно сейчас не волнуют, до новых выборов еще далеко.

Гость||

Может быть попробовать сделать полтос за проезд с нового года? Вдруг поможет, вдруг улучшится качество транспортного обслуживания? А валидаторы и учет проданных билетов вводить не надо, это вредно для качества обслуживания...

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Имя: Гость
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