Повышение стоимости проезда не решило транспортные проблемы в Пензе

09.12.2020 | 09:39

Одной из наиболее насущных для жителей Пензы проблем оказалась работа общественного транспорта. Горожане оставили свои жалобы в Instagram-аккаунте губернатора Ивана Белозерцева, где сейчас принимают вопросы к прямой линии.

Так, несколько человек сообщили, что в вечернее время уехать из отдаленных районов Пензы невозможно. Сигналы поступили из Терновки и с Шуиста.

«Приходится стоять минут по двадцать в ожидании хоть чего-то. В воскресенье сорок минут простояли на остановке, ничего не ехало. Особенно хочется отметить маршруты 10 и 10а. По вечерам они будто пропадают», - написал один из жителей города.

Другая интернет-пользовательница рассказала, что после 21:00 уехать на общественном транспорте нельзя и из центра: «Приходится стоять иногда по 30, 40 минут на остановке на морозе или в итоге, не дождавшись маршрутного транспорта, вызывать такси. Ссылаться на то, что пассажиропоток сократился, не надо. Это город».

Многие пензенцы задали резонный вопрос: почему им приходится платить за проезд больше, если качество транспортного обслуживания не повысилось?

«Я думаю, за повышение оплаты и уровень обслуживания должен быть выше, тем более это было обещано еще при предыдущем повышении», - напомнила одна из подписчиц.

«Когда кончится беспредел и самоуправство, которое устроили перевозчики в нашем городе?», - задала риторический вопрос другая.

Менее чем за два последних года темпы роста стоимости проезда в общественном транспорте Пензы в несколько раз опередили инфляцию. С июля 2019-го по ноябрь 2020-го (то есть за 16 месяцев) поездка в автобусе подорожала на 28%, в маршрутке - на 39%.

Вместе с тем, согласно данным ЦБ РФ, в 2019 году уровень инфляции в России составил 3%, а в 2020-м ожидается на уровне 4%.