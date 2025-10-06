В Заречном объявили дату окончания дачного сезона

06.10.2025 | 13:21

Дачный сезон в Заречном завершится 27 октября. Об этом в понедельник, 6-го числа, предупредила городская администрация.

В ближайшее время из-за сокращения светового дня в расписание внесут изменения. В коллективные сады транспорт станет отправляться по вторникам и средам, субботам и воскресеньям.

«С 20 по 26 октября дачные автобусы будут ходить только по выходным дням, то есть в субботу, 25 октября, и в воскресенье, 26 октября. С 27 октября рейсы будут прекращены», - уточнили в администрации.

В 2025 году дачный сезон в Заречном стартовал 26 апреля, при этом стоимость проезда и льготы сохранились на уровне 2024-го.

В Пензе автобусы в садоводческие товарищества начали ходить с 19 апреля. Цены на проезд также остались прежними.