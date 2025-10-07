В «Территории жизни» объяснили, как снизить ипотечный платеж вдвое

07.10.2025 | 16:37

Покупка квартиры в новостройке может обойтись семье с детьми не так уж дорого, если грамотно воспользоваться доступными предложениями.

«Благодаря мерам государственной поддержки у семей есть прекрасная возможность улучшить жилищные условия. Покупка просторной квартиры с комфортным платежом у надежного застройщика - реальность. Важно оперативно реагировать и объединить в сделке государственную поддержку и акции от крупнейшего застройщика Пензенской области ГК «Территория жизни», - рассказала коммерческий директор компании Оксана Маркова.

Тем, кто еще не воспользовался правом на льготную ипотеку со ставкой 6% * годовых и низким платежом, стоит ускориться. В ближайшее время ставка для семей может возрасти до 12% годовых, и тогда платеж вырастет вдвое. Например, если сейчас ежемесячный взнос за 3-комнатную квартиру составляет от 31 000 рублей **, то, возможно, в будущем придется отдавать уже более 62 000 рублей.

ГК «Территория жизни» подготовила сразу несколько выгодных предложений для семей с детьми. Одно из них - «Квартира дня» ***. В рамках акции можно получить хорошую скидку. Так, при покупке квартиры в «Доме у школы» платеж будет равняться 31 000 рублей с учетом выгоды более 500 000 рублей.

«Преимущество акций от ГК «Территория жизни» - в возможности их суммирования. Приглашаем каждого в наш офис, где менеджеры подробно расскажут о каждом предложении и помогут подобрать нужное сочетание. Полный список акций и предложений есть на сайте территорияжизни.рф», - добавила Оксана Маркова.

Все акции действуют на квартиры в жилом комплексе «Арбековская застава», построенном группой компаний «Территория жизни». Выбирая этот ЖК, клиент приобретает квадратные метры в сданном доме, готовом к переезду.

«Мне очень нравится район, мне здесь комфортно буквально с первого дня. Все находится рядом. Ребенок с радостью ходит на уроки в новую школу, посещает кружки и спортивные секции. В планах - обязательно сходить во дворец спорта «Хрустальный», покататься на коньках. Немаловажно, что инфраструктура есть и для взрослых: магазины, аптеки, спортивные студии. Если есть желание заняться фитнесом, не надо тратить время на дорогу, когда студия в твоем же доме. И, конечно, много активностей от застройщика (праздники, мероприятия). В декабре и январе обязательно в планах посетить новогодние праздники», - поделилась впечатлениями Юлия Мехтиева, переехавшая в «Дом у школы».

«Арбековская застава» сегодня - это не жилой комплекс, а полноценный микрорайон с развитой инфраструктурой. На первых этажах домов - коммерческие помещения, в которых открыты все виды бизнеса. Уже построена современная школа и возводится новая. Идут работы по благоустройству набережной и вейк-парка в районе. А для отдыха созданы 2 бульвара, давно ставшие точками притяжения для всех пензенцев. Благодаря высоким стандартам строительства и справедливым ценам проект от «Территории жизни» предпочли уже более 12 000 пензенцев.

Еще одно преимущество - возможность выбора отделки (предчистовая или готовая Smart). Оценить особенности каждой помогут менеджеры. Записаться на консультацию или задать вопросы можно по телефону 203-000. Чтобы оформить сделку сейчас, следует пройти по ссылке.

Также с 9:00 до 21:00 без выходных и перерывов работают офисы продаж по адресам: ул. Складская, 19, литер С; ул. Героя России Жоги, 3.

* Оценивайте свои финансовые возможности! Ставка от 6% годовых доступна в рамках программы ПАО Сбербанк «Ипотека с государственной поддержкой для семей с детьми» на срок кредитования от 12 до 360 месяцев с условием субсидирования процентной ставки застройщиком - партнером банка при приобретении строящегося жилья у юридического лица по ДДУ/ДУПТ или готового жилья у застройщика - партнера банка при первоначальном взносе от 20,1% стоимости кредитуемого жилого помещения. Минимальная сумма кредита - 300 тыс. руб. Максимальный размер кредита - до 6 млн руб. Валюта - рубль РФ. Полная стоимость кредита - 6,302-25,134%. Кредит предоставляется гражданам РФ, имеющим несовершеннолетнего ребенка до 7 лет, либо с установленной категорией «ребенок-инвалид», либо двоих и более детей - граждан РФ, один из которых не достиг возраста 7 лет на дату заключения кредитного договора. Необходимо предоставление свидетельств о рождении и подтверждение гражданства всех детей. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. Полные условия кредита указаны на сайте https://www.sberbank.ru/.

** Расчет произведен для квартиры площадью 78,06 кв. м по адресу: г. Пенза, ул. Генерала Глазунова, 6. Застройщик - ООО СЗ «Т-Строй».

*** Название акции - «Квартира дня», организатор - ООО «МК». В рамках акции покупателю предоставляется перечень квартир с действующей скидкой. Полные условия акции и вопросы суммирования с другими акциями уточняйте у организатора. Число квартир ограничено. В рамках акции скидки предоставляются на квартиры в следующих домах жилого комплекса «Арбековская застава»: г. Пенза, ул. Генерала Глазунова, 6 (7% стоимости); г. Пенза, ул. Генерала Глазунова, 11 (5% стоимости). Срок действия акции - с 01.10.2025 по 15.10.2025.

Реклама. Заказчик - ООО «МК», ИНН 5835138537.