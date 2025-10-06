В Пензе дачный сезон планируют завершить 20 октября

06.10.2025 | 16:26

В Пензе дачный сезон продлится ориентировочно до 20 октября. С этого дня планируется прекратить перевозку пассажиров. Проект соответствующего постановления сейчас проходит антикоррупционную экспертизу.

Автобусы в садоводческие товарищества начали ходить с 19 апреля. Цены на проезд оставили прежними.

Как всегда, было предусмотрено 19 направлений. Машины отправлялись с Привокзальной площади (станция Пенза-I), от дизельного завода, Гидростроя и бывшего кинотеатра «Салют».

В прошлом году автобусы начали перевозить дачников 20 апреля и завершили сезон также 20 октября.

Ранее стало известно, что в Заречном, где дачный сезон в 2025-м стартовал на неделю позже (26 апреля), машины перестанут ходить с 27 октября.