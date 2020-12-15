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Общество

Спешащих в торговые центры пензенцев будут ждать чиновники

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В преддверии Нового года и Рождества пензенцы отправятся штурмовать магазины и торговые центры в поисках подарков для родных и близких. Тут-то их и будут поджидать блюстители масочного режима.

И в общественном транспорте, и в объектах торговли усилят контроль за ношением масок горожанами. Такое распоряжение сделал мэр Пензы Андрей Лузгин на совещании во вторник, 15 декабря.

«Надо обеспечить безопасность жителей и предупредить вспышку заболеваемости. Выходите в рейды, в торговых залах должна звучать аудиоинформация о мерах профилактики», - процитировала главу администрации пресс-служба мэрии.

Накануне губернатор Иван Белозерцев предупредил о возможном ужесточении ограничений из-за нарушения масочного режима. Чтобы встретить Новый год спокойно, жители области должны проявлять понимание и соблюдать все правила. Тех, кто игнорирует режим, нужно активно штрафовать.

«Не надо осторожничать и смотреть из-за угла», - напутствовал Белозерцев Лузгина.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

куда же без намордника)))))

Гость||

гав гав!!!

Гость||

да-да! денег в бюджете мало! надо штрафами добить!

ну и людям настроение создать - оно же прям праздничным становиться когда штраф выпишут!

Гость||

ох, нашли на чём нажиться над нерадивыми.

Гость||

Где вы раньше были? Стыдобище

Гость||

без полиции чиновники оштрафовать не смогут, кишка тонка, а полицию видно за киломентр

Гость||

Пусть чиновники маски бесплатно раздают. Вот это и будет борьба с коронавирусом. А штрафами только злобу у народа подогревать.

Гость||

А безопасность жителей в гололёд они обеспечить не хотят? Во всём городе сплошной каток!

Гость||

В транспортном секторе порядок навели ))), теперь в масочном секторе начнут, в головах чинушных пусть порядок наведут

Гость||

Какой ужас ! Зарплата у людей копейки, а их ёще и штрафовать жестче нужно!!! Скоро праздник, основная масса людей в поисках подарков по акциям пойдет в тц, а их там сюрприз ждет!!! Незачем деткам подарки искать, лучше сразу в БЮДЖЕТ ОТДАЙТЕ !!!!

Гость||

ЦЕНЫ КОНТРОЛИРУЙТЕ, а не маски!

Гость||

Никакого ужаса тетенька, просто масочку не забывайте одевать в общественных местах.

Гость||

Тётенька, вы и таскайте тряпки, лишь бы не пАдохли. От нормальных отъявитесь.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В преддверии Нового года и Рождества пензенцы отправятся штурмовать магазины и торговые центры в поисках подарков для родных и близких. Тут-то их и будут поджидать блюстители масочного режима.
А бюрократы будут в намордниках и на поводке?

Гость||

Почему цены на продукты растут? А вы видели сколько лыжных тасс будет, во. Ну а цены? А сколько катков зальем, норм.будет. А все -таки с ценами то что? Приходите на разные зимние забавы

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Имя: Гость
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