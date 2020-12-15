Спешащих в торговые центры пензенцев будут ждать чиновники

15.12.2020 | 13:02

В преддверии Нового года и Рождества пензенцы отправятся штурмовать магазины и торговые центры в поисках подарков для родных и близких. Тут-то их и будут поджидать блюстители масочного режима.

И в общественном транспорте, и в объектах торговли усилят контроль за ношением масок горожанами. Такое распоряжение сделал мэр Пензы Андрей Лузгин на совещании во вторник, 15 декабря.

«Надо обеспечить безопасность жителей и предупредить вспышку заболеваемости. Выходите в рейды, в торговых залах должна звучать аудиоинформация о мерах профилактики», - процитировала главу администрации пресс-служба мэрии.

Накануне губернатор Иван Белозерцев предупредил о возможном ужесточении ограничений из-за нарушения масочного режима. Чтобы встретить Новый год спокойно, жители области должны проявлять понимание и соблюдать все правила. Тех, кто игнорирует режим, нужно активно штрафовать.

«Не надо осторожничать и смотреть из-за угла», - напутствовал Белозерцев Лузгина.