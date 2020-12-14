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Общество

Пензенцев предупредили о возможном ужесточении ограничений

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Масочный режим в Пензе должен соблюдаться более строго, если горожане не хотят встречать Новый год в условиях введения дополнительных ограничений.

Об этом заявил губернатор Иван Белозерцев на совещании в региональном правительстве в понедельник, 14 декабря, уточнив, что соответствующая жалоба поступила ему во время прямой линии от одного из студентов.

Он призвал мэра Пензы Андрея Лузгина более жестко относиться к контролю за соблюдением режима в общественном транспорте, торговых центрах и других объектах.

«Не надо осторожничать и смотреть из-за угла», - заявил Иван Белозерцев.

Губернатор поручил подсчитать количество уже наложенных штрафов, проанализировать, сколько среди наказанных злостных нарушителей.

«Мы все хотим, чтобы Новый год прошел спокойно и без дополнительных ограничений», - заключил глава региона.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Почему студент не представился и из какого ВУЗа? "благодарность" вручить кому-то же нужно

Гость||

шумит

Гость||

А разве губера кто нибудь слушается?

Гость||

Злостных нарушителей расстрелять. Из-за угла

Гость||

Масочки наваем, чтобы ваших глупых рож не было видно.

Гость||

А сморкаться на тротуары можно? Все обхарканные.

Гость||

Гость писал(a):

А сморкаться на тротуары можно? Все обхарканные.
В обиходе у глупомордых. Идя по тротуару среди других таких же глупомордых, остановиться внезапно, и смачно так в ладонь хррррррк высморкаться и потом эту соплю смачно так шмяк на тротуар. И после руку об куртку вытереть.

Гость||

И новейшие бордюры тоже.

Гость||

Гость писал(a):

смачно так шмяк на тротуар. И после руку об куртку вытереть.
Я сначала облизываю. Не то что ты, дикарь.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Масочный режим в Пензе должен соблюдаться более строго, если горожане не хотят встречать Новый год в условиях введения дополнительных ограничений.
Маска - это панацея от всего!!! И даже от повышенных цен. А если не хотите встречать НГ в доп. ограничениях , то всем делать "ку" и вставить цаки в нос

Гость||

А сам будучи носителем вируса (переболев ?) встречался с ветеранами спорта пенсионерками без маски ,фотографировался с ними.

Гость||

А за оптимизацию медицины отвечать когда будете?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Масочный режим в Пензе должен соблюдаться более строго, если горожане не хотят встречать Новый год в условиях введения дополнительных ограничений.
penzainform.ru писал(a):
Масочный режим в Пензе должен соблюдаться более строго, если горожане не хотят встречать Новый год в условиях введения дополнительных ограничений.
penzainform.ru писал(a):
Масочный режим в Пензе должен соблюдаться более строго, если горожане не хотят встречать Новый год в условиях введения дополнительных ограничений.
Как бы тебе сказать то, вброшенный, попонятнее.. Большинству горожан, да и россиян в целом, уже давно по фигу НГ. Благодаря стае жуликов и воров нет в душе той особой торжественности от наступления НГ. Вот только детей жалко, для них хочется праздник сделать, сказку..

Гость||

Эти гниды у детей все праздники отобрали. Только наверное забыли что они не бессмертные и не неподсудные.

Гость||

Гость писал(a):

Благодаря стае жуликов и воров нет в душе той особой торжественности от наступления НГ. Вот только детей жалко,
Дай я тя расцалую! Тебе бы рОманы писать, начальник!

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Имя: Гость
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