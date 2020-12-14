Пензенцев предупредили о возможном ужесточении ограничений

14.12.2020 | 09:40

Масочный режим в Пензе должен соблюдаться более строго, если горожане не хотят встречать Новый год в условиях введения дополнительных ограничений.

Об этом заявил губернатор Иван Белозерцев на совещании в региональном правительстве в понедельник, 14 декабря, уточнив, что соответствующая жалоба поступила ему во время прямой линии от одного из студентов.

Он призвал мэра Пензы Андрея Лузгина более жестко относиться к контролю за соблюдением режима в общественном транспорте, торговых центрах и других объектах.

«Не надо осторожничать и смотреть из-за угла», - заявил Иван Белозерцев.

Губернатор поручил подсчитать количество уже наложенных штрафов, проанализировать, сколько среди наказанных злостных нарушителей.

«Мы все хотим, чтобы Новый год прошел спокойно и без дополнительных ограничений», - заключил глава региона.