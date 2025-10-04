Сетевое издание|18+|Суббота|4 окт 2025|11:13
В Пензе начинается подготовка к новогодним праздникам

В пятницу, 3 октября, в мэрии состоялось первое заседание оргкомитета по подготовке к новогодним и рождественским праздникам. Вопрос начинают обсуждать ежегодно в середине осени.

«Основа создания праздничной атмосферы в городе - это его тематическое оформление. Традиционно необходимо украсить автомагистрали, общественные пространства, фасады зданий, прилегающие к ним территории», - напомнил собравшимся замглавы администрации Сергей Волков.

Он поставил задачи разным ведомствам. Так, УЖКХ необходимо до 9 октября провести совещание с «Пензенской горэлектросетью» по вопросам, связанным с подключением подсветки и светодиодных консолей вдоль проезжей части.

Управлению развития предпринимательства поручено провести работу с владельцами торговых центров и предприятий разных форм собственности, чтобы те оформили свои объекты к празднику.

Управлению культуры и спорткомитету предстоит разработать перечень культурно-массовых и спортивных мероприятий. Преимущественно они должны быть ориентированы на детскую аудиторию, сообщили в мэрии.

В прошлом году установку главной новогодней елки на площади Ленина начали 6 ноября.

