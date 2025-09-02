Для поездки в Китай россиянам больше не понадобятся визы

02.09.2025 | 13:15

С 15 сентября жители Пензенской области, как и всей России, смогут посетить Китай без визы, пишет портал «Объясняем.рф» со ссылкой на МИД КНР.

Для такой поездки потребуется просто загранпаспорт, необязательно биометрический, будет достаточно и документа старого образца.

Оставаться в Китае можно в течение 30 дней.

Это пробный безвизовый режим, он действует до 14 сентября 2026 года.

Сегодня россияне могут посещать без виз 78 стран, в их числе Вьетнам, Таиланд, Сербия, Черногория.