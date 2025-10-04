В Пензе подвели итоги первых 10 дней отопительного сезона

04.10.2025 | 20:57

В Пензе завершается пуск тепла, подключены все объекты соцкультбыта, сообщил вечером в субботу, 4 октября, глава города Олег Денисов.

Жилой фонд отапливается почти полностью - на 99%. По оставшимся домам ресурсники устраняют дефекты на сетях, а управляющие компании регулируют параметры подачи теплоносителя.

«Если в вашей квартире еще не потеплели батареи, то нужно обратиться в первую очередь в свою управляющую организацию. Проблема может быть связана с завоздушиванием системы.

Также уточнить информацию помогут в единой дежурно-диспетчерской службе по телефону 63-10-05», - обратился к пензенцам Олег Денисов.

В этом году отопительный сезон в областном центре стартовал рано - 25 сентября (в 2024-м его начали 9 октября). Глава города объяснил такое решение похолоданием, о котором предупредили синоптики.

В течение 10 дней тепло должно было дойти до всех потребителей.