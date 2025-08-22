В Пензенской области ввели план «Ковер»

22.08.2025 | 13:21

Днем в пятницу, 22 августа, в Пензенской области ввели режим «Беспилотная опасность» (около 11:35) и затем план «Ковер» (около 13:10).

«Действуют ограничения на прием и выпуск воздушных судов», - предупредил губернатор Олег Мельниченко в своем телеграм-канале. Как уже сообщалось, это необходимо для обеспечения безопасности полетов.

Кроме того, отсутствует доступ к мобильному интернету.

В последний раз небо над регионом закрывали 18 августа. Воздушная гавань не принимала и не выпускала самолеты около двух с половиной часов.

Игнорировать режим «Беспилотная опасность», несмотря на частоту его введения, не стоит, подчеркнул ранее заместитель министра ЖКХ и ГЗН Пензенской области Михаил Кудимов.

По его словам, это сигнал для привлечения внимания, горожане должны понимать, что далее могут объявить воздушную тревогу. К такому развитию событий следует приготовиться заранее.

Upd: через несколько минут, в 13:26, губернатор сообщил об отмене плана «Ковер».