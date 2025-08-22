Сетевое издание|18+|Пятница|22 авг 2025|15:01
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+25oC
+26oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+27oC
+28oC
Завтра | Облачно |

Общество

В Пензенской области ввели план «Ковер»

Печать
Telegram

Днем в пятницу, 22 августа, в Пензенской области ввели режим «Беспилотная опасность» (около 11:35) и затем план «Ковер» (около 13:10).

«Действуют ограничения на прием и выпуск воздушных судов», - предупредил губернатор Олег Мельниченко в своем телеграм-канале. Как уже сообщалось, это необходимо для обеспечения безопасности полетов.

Кроме того, отсутствует доступ к мобильному интернету.

В последний раз небо над регионом закрывали 18 августа. Воздушная гавань не принимала и не выпускала самолеты около двух с половиной часов.

Игнорировать режим «Беспилотная опасность», несмотря на частоту его введения, не стоит, подчеркнул ранее заместитель министра ЖКХ и ГЗН Пензенской области Михаил Кудимов.

По его словам, это сигнал для привлечения внимания, горожане должны понимать, что далее могут объявить воздушную тревогу. К такому развитию событий следует приготовиться заранее.

Upd: через несколько минут, в 13:26, губернатор сообщил об отмене плана «Ковер».

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте