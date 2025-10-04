В храмах Пензенской епархии проведут кружечный сбор

04.10.2025 | 13:20

Во всех пензенских храмах и монастырях пройдет сбор средств для пострадавших мирных жителей Донбасса, Новороссии и обстреливаемого приграничья. С призывом проявить милосердие к прихожанам обратился Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

«К сожалению, гуманитарная ситуация остается тяжелой... Люди часто испытывают нужду в самом необходимом, подчас не имеют крыши над головой, не могут обогреться, нормально поесть и одеться. Нам следует сделать все для того, чтобы помочь нашим бедствующим братьям и сестрам!» - говорится в его обращении.

Кружечный сбор организуют во время Божественной литургии в воскресенье, 5 октября.

Потом деньги переведут на специальный благотворительный счет Московской патриархии, откуда направят пострадавшим мирным жителям.

В марте и октябре 2022 года в епархиях Русской православной церкви прошел денежный сбор на нужды пострадавших мирных жителей и беженцев из ДНР и ЛНР, в 2023-м - сбор предметов первой необходимости. В 2024-м принимали пожертвования для помощи пострадавшим жителям Курской области, напомнили в Пензенской епархии.