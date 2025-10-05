Назван топ-10 распространенных фраз мошенников

Мошенники часто используют для обмана жертв одни и те же фразы. В Банке России назвали топ-10 самых распространенных.
По словам специалистов, если аферист звонит по телефону, его можно вычислить по следующим фразам:
- «Переключаю вас на сотрудника Центробанка, правоохранительных органов, финансового надзора»;
- «Финансирование запрещенной (экстремистской) организации»;
- «Звоню по поводу удаленной работы»;
- «Это отдел курьерской доставки, на ваше имя поступило заказное письмо (посылка)»;
- «На ваших банковских счетах обнаружены неучтенные средства»;
- «Необходимо задекларировать денежные средства и ценности»;
- «Ваш аккаунт на портале госуслуг взломан, неизвестные пытаются получить доступ к вашей учетной записи».
В мессенджерах аферисты часто используют фразы:
- «Беспокоит директор департамента (руководитель компании). Связываюсь с вами из-за текущей проверки»;
- «Это ты на фото?»;
- «Оплатите имеющуюся задолженность, штраф».
Услышав перечисленные слова по телефону следует положить трубку, а при получении письма никак на него не реагировать и заблокировать отправителя.