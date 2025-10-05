Назван топ-10 распространенных фраз мошенников

05.10.2025 | 10:53

Мошенники часто используют для обмана жертв одни и те же фразы. В Банке России назвали топ-10 самых распространенных.

По словам специалистов, если аферист звонит по телефону, его можно вычислить по следующим фразам:

- «Переключаю вас на сотрудника Центробанка, правоохранительных органов, финансового надзора»;

- «Финансирование запрещенной (экстремистской) организации»;

- «Звоню по поводу удаленной работы»;

- «Это отдел курьерской доставки, на ваше имя поступило заказное письмо (посылка)»;

- «На ваших банковских счетах обнаружены неучтенные средства»;

- «Необходимо задекларировать денежные средства и ценности»;

- «Ваш аккаунт на портале госуслуг взломан, неизвестные пытаются получить доступ к вашей учетной записи».

В мессенджерах аферисты часто используют фразы:

- «Беспокоит директор департамента (руководитель компании). Связываюсь с вами из-за текущей проверки»;

- «Это ты на фото?»;

- «Оплатите имеющуюся задолженность, штраф».

Услышав перечисленные слова по телефону следует положить трубку, а при получении письма никак на него не реагировать и заблокировать отправителя.