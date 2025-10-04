В Сосновоборске увековечили память участников СВО

04.10.2025 | 11:00

В Сосновоборске появился мемориал в честь героев специальной военной операции. Его торжественное открытие состоялось в конце сентября.

В церемонии приняли участие глава Сосновоборского района Олег Вдовин и сын погибшего участника СВО Виктор Елизаров.

К мемориалу возложили цветы и почтили память погибших минутой молчания.

Глава района выразил глубокую признательность жителям района за поддержку военнослужащих. Отдельные слова благодарности прозвучали в адрес родных и близких героев, а также тех, кто продолжает исполнять свой воинский долг, сообщили в районной администрации.

12 июня в сквере Воинской доблести в границах улиц Володарского и Максима Горького в Пензе торжественно открыли памятный знак, посвященный участникам специальной военной операции. Основой композиции стали символ Z (лозунг «За Победу») и образ Георгия Победоносца, считающегося небесным покровителем воинов.