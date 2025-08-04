Минцифры просит сообщать о проблемах с публичными точками Wi-Fi

04.08.2025 | 14:41

Минцифры Пензенской области опубликовало на своих страницах в соцсетях обращение к жителям региона по поводу проблем, которые возникают с подключением к публичным точкам Wi-Fi, размещенным на созданной ведомством карте.

Пензенцев призывают сообщать о невозможности подключиться или некорректном адресе по электронной почте office@ui.pnzreg.ru.

«Мы проверим информацию и постараемся вам помочь, а также при необходимости внесем изменения на карту», - пояснили в министерстве.

В Пензе и по области работают уже 600 публичных точек Wi-Fi. Губернатор поручил создавать новые.

Чтобы выйти в Сеть, необязательно заходить внутрь здания, где есть бесплатный интернет, - достаточно просто встать поближе к нему. Для подключения нужно запустить Wi-Fi на устройстве, выбрать сеть, в появившемся окне нажать на удобный способ авторизации и далее следовать инструкциям.