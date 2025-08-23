Небо над Пензенской областью закрыли для полетов

23.08.2025 | 19:09

В субботу, 23 августа, в Пензенской области ввели план «Ковер». Об этом на своих страницах в соцсетях сообщил губернатор Олег Мельниченко.

«Действуют ограничения на прием и выпуск воздушных судов», - предупредил он.

Это необходимо для обеспечения безопасности полетов.

Кроме того, в регионе действует режим «Беспилотная опасность». Мобильный интернет временно отсутствует.

Все эти ограничения вводили в Пензенской области и днем 22-го числа. Небо над регионом закрывали на краткий срок, режим «Беспилотная опасность» действовал чуть больше 3 часов.