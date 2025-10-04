5 октября в Пензенской области будет ветрено

04.10.2025 | 14:01

В воскресенье, 5 октября, в Пензенской области будет переменная облачность. В отдельных районах пройдет небольшой дождь, сообщили в Приволжском УГМС.

Ветер подует с юго-востока со скоростью 8-13 м/с, местами его порывы достигнут 15-18 м/с.

В ночь на воскресенье на улице будет +2...+7 градусов, преимущественно без осадков. Днем воздух прогреется до +13...+18.

В ночь на понедельник прогнозируется +5...+10 и небольшой, местами умеренный дождь.

В народном календаре 5 октября - Иона и Фока, Листопадная. На Руси подмечали, что в это время порывы ветра буквально сдирают листву с деревьев - начинался листодер.