В пензенском родильном доме появилась современная УЗИ-система

05.10.2025 | 10:34

В Пензенский городской родильный дом поступила новая ультразвуковая диагностическая система экспертного класса «РуСкан 65М». Об этом сообщили в региональном минздраве.

Оборудование российского производства, на его приобретение из областного бюджета потратили более 11 млн рублей. Оно помогает проводить проверки во время беременности, чтобы быстрее находить возможные проблемы с развитием плода - в первом и втором триместрах.

«РуСкан 65М» делает снимки намного четче, просматриваются разные вариации изображения, что позволяет увидеть даже незначительные отклонения и выявления развития возможных патологий у ребенка на ранней стадии», - отметил главврач родильного дома Денис Бочарников.

По его словам, теперь медики смогут ставить более точные диагнозы и давать рекомендации будущим матерям.

«Важно отметить, что УЗИ-диагностику проводят врачи-эксперты, обладающие международными сертификатами Фонда медицины плода», - уточнил Денис Бочарников.