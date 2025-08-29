В Пензенской области отменили особый противопожарный режим

29.08.2025 | 09:27

С пятницы, 29 августа, в Пензенской области отменен особый противопожарный режим. Соответствующее постановление было подписано председателем регионального правительства Николаем Симоновым 28-го числа.

Режим действовал с 10 июля. В этот период запрещалось разводить костры, жечь мусор, стерни, порубочные остатки, работать в зеленых зонах с использованием открытого огня.

Кроме того, ограничивалось посещение лесов для всех, за исключением должностных лиц, находящихся там по роду трудовой деятельности, а также отдыхающих в учреждениях санаторно-курортного типа и детских оздоровительных лагерях.

Зачастую из-за жаркой и сухой погоды объявлялась высокая пожарная опасность лесов (IV класс).

До этого аналогичный режим в регионе вводили 28 мая. Тогда он продлился до 26 июня.