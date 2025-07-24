Пензенцы не знают, как реагировать на беспилотную опасность

24.07.2025 | 08:52

В Пензенской области практически каждую ночь вводят режим «Беспилотная опасность». Ограничения снимаются утром.

Жители региона в комментариях на странице губернатора во «ВКонтакте» написали, что не понимают, как реагировать на такой сигнал.

«По идее, мы все должны бежать в укрытие по первому же сообщению и сидеть до утра, пока нам не пришлют «отбой». Но по факту я, как и большинство горожан, начинаю просто не обращать внимания на эти сообщения! Ведь мне со своей черепашьей скоростью и клюкой топать в подвал ночью как минимум страшно. Есть ощущение, что по итогу люди просто начнут игнорировать сообщения и бежать в укрытия начнут только при фактических взрывах на их глазах. Получается, сообщения информационные теряют свою силу, так как мы просто не понимаем, как нам на них реагировать. Поясните, пожалуйста!» - написала пензячка Алевтина Ф.

«А сразу после объявления опасности в центре города (и наверное, не только в центре) начинаются ночные показательные заезды на автотранспорте со «спецэффектами», имитирующими и взрывы, и пулеметные очереди. С этим как-то планируют бороться?» - выразила возмущение пользовательница Ольга Ч.

Другие пензенцы пожаловались, что из-за отключения мобильного интернета лишаются возможности работать или пользоваться какими-либо сервисами, в том числе такси.

На обращения отреагировал представитель министерства региональной безопасности. Он напомнил о действиях населения при сигнале «Беспилотная опасность».

В числе прочего люди должны плотно закрыть окна, перекрыть газ, воду, отключить электроприборы и укрыться в помещении без окон (ванной, коридоре, кладовой) либо на лестничных площадках с 1-го по 3-й этаж. Тем, кто едет в автомобиле, общественном транспорте, следует покинуть его и спрятаться в ближайшем здании.