Анонсированы отключения света в Пензе 6 октября

05.10.2025 | 11:42

Ресурсники анонсировали новые отключения света в Пензе из-за плановых ремонтных работ на сетях. В понедельник, 6 октября, электричества не будет в домах по нескольким адресам.

С 8:00 до 12:00 без него останутся:

- Донецкий тупик, 1, 3, 4, 6; ул. Ивановская, 21-39 (нечетные), 40-53, 55-66, 68-80 (четные); Ивановский тупик, 2, 6, 7а, 7Б, 10, 11, 13, 14, стр. 9; ул. Колышлейская, 37-51, 53; 3-й пр-д Терновского, 2-10, 12.

С 8:00 до 16:00:

- ул. Большая Арбековская, 54-66 (четные), 101, 101а, 101Б, 105, 107; ул. Большая Поляна, 4, 6, 8, 9-12, 15, 15а, 16, 18-25, 29-31, 35, 39, 41-51 (нечетные), 55, стр. 322; ул. Виражная, 30Б, 30в, 32а, 34а, 34Б, 34в, 36, 44, 46, 47, 48-58 (четные), 59-62, 64, 66, 68, 70; ул. Переходная, 6, 17, 17а, 19-32, 34; ул. Хорошая, 16, 20, 22-24, 26-44, 46, 48-53, 55-60/1, 62, 63, 65-68, 70-76, 78, 80, 90/1, 92, 92а; ул. Яблоневая, 2-11, 13-29 (нечетные), 33, 35, 37, 43, 45, 59, 62, 63, 67, 69, 71; ул. Ясная, 10, 12, 42, 43, 44, 47, 48, 50, 55.

С 8:30 до 12:00:

- ул. Ботаническая, 1, 7, 13, 15, 17, 38, 5, 5Б, 5в, 20, 24, 40, 42; ул. Грибоедова, 4-14 (четные).

С 8:30 до 16:00:

- 3-й Мебельный пр-д, 11/26, 28/14; ул. Межрайонная, 1, 8, 10, 12; ул. Осоавиахимовская, 31, 31а, 35, 37, 39, 41, 43, 45; ул. Пограничная, 3-23 (нечетные), 26, 27, 30, 31, 35, 37; ул. Пограничная/пр-д Пограничный, 39/5; пр-д Пограничный, 7, 9, 11, 13, 19; пр-д Пограничный/ул. Межрайонная, 21/14; ул. Севастопольская, 4, 6; 1-й Севастопольский пр-д, 1, 2-18 (четные); 2-й Севастопольский пр-д, 1-16, 20, 22;

- ул. Бакинская, 1-41, 43; ул. Заливная, 1-14, 16, 18, 20, 22; ул. Заовражная, 1-41; ул. Краснодарская, 1-34, 36, 38-56 (четные); ул. Красноярская, 48а, 48Б, 66Б; ул. Мурманская, 1-19, 21-29 (нечетные); ул. Полтавская, 43-53 (нечетные), 54-64, 66, 68, 70; ул. Ростовская, 96-120 (четные), 121-139, 141-155, 157-187 (нечетные).

С 9:00 до 12:00:

- ул. Каракозова, 67, 69, 71, 73, 75, 43, 45, 47, 49, 71а; ул. Саранская, 43а; ул. Володарского, 31, 37, 38, 39, 40; ул. М. Горького, 38/45; поселок Мичуринский, уч. 307, 310, 313-317, 327-337, 351, 354, 356, 359, 378, 380, 381, 386-388, 405, 408-410.

С 9:00 до 13:00:

- ул. Коллективная, 31, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47а; ул. Проезжая, 47-68, 70, 72, 74, 76, 76а, 78а, 80; ул. Светлая, 2/95; 8, 10, 10а; пр-д Узенький, 7Б.

С 13:00 до 15:00:

- ул. Вишневая, 38; ул. Новороссийская, 1-13; 1-й пр-д Добролюбова, 9а, 11, 15, б/н; 2-й пр-д Добролюбова, 1-3, 5-13, 17-25 (нечетные), стр. 1909; пр-д Добролюбова, 9; ул. Сосновка, стр. 54.