Общество

Описан порядок действий при режиме «Беспилотная опасность»

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В Пензенской области стали часто вводить режим «Беспилотная опасность». Так, он действовал в ночь на среду, 9 июля. Ограничения сняли около 6:00. На это время отключили мобильный интернет.

Как пояснили в региональном министерстве ЖКХ и ГЗН, решение о введении и снятии режима принимают структуры Минобороны РФ. Уведомления гражданам приходят в СМС, в приложении МЧС, информация также размещается в официальных телеграм-каналах районных администраций.

Пензенцам рассказали, что следует делать при объявлении беспилотной опасности.

Получив оповещение, те, кто находится в здании, должны спуститься на нижние этажи, в подвал или подземный паркинг. Тем гражданам, кого сигнал застал в квартире, порекомендовали найти место без окон, между несущих стен, сесть на пол и не выходить. Нельзя находиться у окна.

Тем, кто оказался в опасный момент на улице, нужно скорее найти укрытие. Им могут послужить здание, подземный переход, паркинг.

Покинуть укрытие можно после отбоя тревоги.

Пензенцам посоветовали быть готовыми к повторному уведомлению о введении режима «Беспилотная опасность».

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