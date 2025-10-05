Синоптики рассказали о погоде в Пензенской области 6 октября

05.10.2025 | 15:50

В понедельник, 6 октября, в Пензенской области будет пасмурно. Прогноз дали в Приволжском УГМС.

Ночью столбики термометров задержатся на +5...+10 градусах. Днем температура поднимется до +15, к вечеру станет прохладнее, до +12.

Ветер подует с юго-востока со скоростью до 13 метров в секунду. Ожидается переменная облачность, дождь.

Ранее синоптики предупредили, что в понедельник регион полностью окажется во власти поля пониженного атмосферного давления. «Дожди распространятся повсеместно и усилят свою интенсивность», - пояснила Светлана Иванкова.

6 октября в народном календаре Ираида Спорная. Предки верили, что дождь в этот день предвещает теплую зиму, а снег сулит скорое похолодание.