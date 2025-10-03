В сердобской и бековской больницах потребовали надевать маски

03.10.2025 | 14:28

С пятницы, 3 октября, в Сердобской центральной районной больнице им. А. И. Настина и Бековской участковой больнице ввели масочный режим. Причина - высокий уровень заболеваемости ОРВИ в названных районах.

В амбулаторно-поликлинических отделениях требование надеть маску распространяется не только на медработников, но и на посетителей, уточнили на странице ЦРБ во «ВКонтакте».

Приходить к пациентам в стационарных отделениях запретили. Исключение могут сделать только с письменного согласия лечащего врача и разрешения администрации.

В больницах просят пациентов с высокой температурой и соответствующими симптомами избегать посещения поликлиники и вызывать врача на дом.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что в Пензенской области продолжает расти уровень заболеваемости ОРВИ. На минувшей неделе выявили 2 435 новых случаев. Относительно много заболевших было в Никольском, Сердобском, Бековском, Пензенском и Каменском районах, а также в Кузнецке и Пензе.