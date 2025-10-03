Сетевое издание|18+|Пятница|3 окт 2025|15:14
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в MAX PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+16oC
+17oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+14oC
+15oC
Завтра | Облачно |

Общество

В сердобской и бековской больницах потребовали надевать маски

Печать
Telegram

С пятницы, 3 октября, в Сердобской центральной районной больнице им. А. И. Настина и Бековской участковой больнице ввели масочный режим. Причина - высокий уровень заболеваемости ОРВИ в названных районах.

В амбулаторно-поликлинических отделениях требование надеть маску распространяется не только на медработников, но и на посетителей, уточнили на странице ЦРБ во «ВКонтакте».

Приходить к пациентам в стационарных отделениях запретили. Исключение могут сделать только с письменного согласия лечащего врача и разрешения администрации.

В больницах просят пациентов с высокой температурой и соответствующими симптомами избегать посещения поликлиники и вызывать врача на дом.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что в Пензенской области продолжает расти уровень заболеваемости ОРВИ. На минувшей неделе выявили 2 435 новых случаев. Относительно много заболевших было в Никольском, Сердобском, Бековском, Пензенском и Каменском районах, а также в Кузнецке и Пензе.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


Источник — фото pxhere.com
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети