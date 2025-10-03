В сердобской и бековской больницах потребовали надевать маски

С пятницы, 3 октября, в Сердобской центральной районной больнице им. А. И. Настина и Бековской участковой больнице ввели масочный режим. Причина - высокий уровень заболеваемости ОРВИ в названных районах.
В амбулаторно-поликлинических отделениях требование надеть маску распространяется не только на медработников, но и на посетителей, уточнили на странице ЦРБ во «ВКонтакте».
Приходить к пациентам в стационарных отделениях запретили. Исключение могут сделать только с письменного согласия лечащего врача и разрешения администрации.
В больницах просят пациентов с высокой температурой и соответствующими симптомами избегать посещения поликлиники и вызывать врача на дом.
Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что в Пензенской области продолжает расти уровень заболеваемости ОРВИ. На минувшей неделе выявили 2 435 новых случаев. Относительно много заболевших было в Никольском, Сердобском, Бековском, Пензенском и Каменском районах, а также в Кузнецке и Пензе.