Без мобильного интернета: появилась карта точек бесплатного Wi-Fi

12.07.2025 | 14:10

В Пензенской области в последнее время участилось введение режима «Беспилотная опасность», при котором нет доступа к мобильному интернету.

Министерство цифрового развития и связи региона опубликовало на своем сайте карту точек бесплатного Wi-Fi, которыми смогут воспользоваться пензенцы, оставшиеся без интернета.

«Более 400 точек работает в Пензе и по области: на карте указаны точки не только в региональном центре, но и в 10 городах (Заречном, Белинском, Городище, Сурске, Спасске, Сердобске, Никольске, Кузнецке, Нижнем Ломове, Каменке), а также в селах и деревнях всех 27 районов», - пояснили в министерстве.

Чтобы выйти в Сеть, необязательно заходить внутрь здания, где есть бесплатный Wi-Fi, - достаточно просто встать поближе к нему.

Для подключения нужно запустить Wi-Fi на устройстве, выбрать сеть, в появившемся окне нажать на удобный способ авторизации и далее следовать инструкциям.

Специалисты позаботились об удобстве пользователей и загрузили 2 pdf-файла с адресами точек доступа: первый - по Пензе, Заречному и Засечному, второй - по остальным районам области. Списки можно скачать и смотреть офлайн.