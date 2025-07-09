В Пензенской области вводят особый противопожарный режим

09.07.2025 | 20:56

В Пензенской области с четверга, 10 июля, начинает действовать особый противопожарный режим. Это связано с жаркой и сухой погодой.

Жителям региона запрещается разводить костры и жечь мусор, работать с использованием открытого огня.

«Закрыты для посещения леса, выявлять нарушителей будут сотрудники лесного хозяйства и правоохранительных органов», - сообщил губернатор Олег Мельниченко в своих аккаунтах в соцсетях.

Органам местного самоуправления в населенных пунктах необходимо обустроить противопожарные полосы, убрать сухую листву, траву и мусор. Также нужно проверить источники водоснабжения спецмашин.

Ранее данный режим в регионе вводили 28 мая. Он действовал до 26 июня.