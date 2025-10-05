05.10.2025 | 10:00

В воскресенье, 5 октября, председатель Пензенской городской думы Денис Соболев поздравил учителей с профессиональным праздником.

«Вы вносите весомый вклад в развитие, воспитание и обучение детей, создание будущего нашего государства. Используя опыт предыдущих поколений прославленных русских педагогов и новейшие достижения в сфере образования, вы учите мальчишек и девчонок не только основам наук, но и добру, справедливости, взаимопомощи, взаимовыручке и искренней любви к своей Родине. Вы вкладываете в своих учеников душу, вдохновляя их на достижения.

Позвольте выразить вам благодарность за столь нелегкий, но такой нужный каждому из нас труд, высокий уровень профессионализма, мудрость, терпение, чуткость, отзывчивость, преданность выбранному делу.

Пусть энергия и любовь, которые вы так щедро дарите детям, вернутся к вам сторицей!» - отметил Денис Соболев.

Он пожелал учителям крепкого здоровья, счастья, профессиональных успехов и неиссякаемой энергии, а также творческого вдохновения и удачи во всех делах.