У пензенских школьников на каникулах пройдут 10-дневные занятия

02.11.2020 | 13:00

Специалисты Пензенского областного центра развития творчества детей и юношества и института регионального развития разработали методические рекомендации по организации досуга школьников в дни осенних каникул.

В основу легли принципы разноплановой деятельности, рассчитанной на 10 дней.

1-й день - «Жизнь без опасности» (правила дорожного движения, поведение на водоемах и в лесу, опасные места). Профилактическая акция, конкурс творческих работ (плакатов, листовок, поделок, баннеров, социальных роликов), просмотр видеоматериалов, имитационная игра, квест.

2-й день - «Содействие: смотрим, обсуждаем, действуем»: просмотр фильма, диспут, круглый стол, дискуссия.

3-й день - «Люблю тебя, мой Сурский край»: экологическая акция, викторина, экскурсия, квест.

4-й день - «Умники и умницы Сурского края»: деловая игра, викторина, брейн-ринг, мозговой штурм.

5-й день - «Быть здоровым модно!» (ЗОЖ, питание, гигиена, профилактика вирусных заболеваний): соревнования, игры на свежем воздухе, конкурс кричалок, флешмоб, «Витаминное кафе», ЗОЖ-челлендж.

6-й день - «Культурный марафон»: конкурс танца, песни, художественного чтения, рисунка, батл, КВН, капустник на тему «В нашем классе объявился...».

7-й день - «Многонациональная Россия - в единстве наша сила»: конкурс на лучший рассказ, интеллектуальная игра, онлайн-выставка, презентация костюмов, песен, танцев, кухни народов Пензенской области.

8-й день - «Я - патриот»: конкурс литературного творчества (эссе, рассказ, стихотворение), патриотическая акция.

9-й день - «ПРОчтение»: литературная гостиная, конкурс чтецов, чтение произведений в режиме видеосвязи в лицах по ролям.

10-й день - «ОчУмелые ручки» (прикладное творчество): изготовление поделок, онлайн-выставка, мастер-классы, посещение виртуальных музеев.

«В качестве альтернативной формы организации досуга учащихся предлагается открытие онлайн-лагеря в школе. В этом случае классным руководителям рекомендуется ориентироваться на те технические средства коммуникации, которым отдают предпочтение дети: TikTok, Instagram, Telegram, «ВКонтакте». Также возможно использование каналов видеосвязи (например, ZOOM)», - сообщили в пресс-службе Министерства образования Пензенской области.

В понедельник, 2 ноября, вопрос организации школьных каникул обсуждался в правительстве области. Губернатор Иван Белозерцев подчеркнул, что с детьми следует заниматься на свежем воздухе, соблюдая все меры безопасности.