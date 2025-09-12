Общество

В Пензе в работе спортшколы № 4 нашли нарушения

В Пензе в деятельности спортивной школы № 4 выявили множество нарушений. Вопрос затронули на заседании областного правительства.

«Кровнородственные связи, семейный подряд на всех этапах работы учреждения, средства, которые не учитывались и, соответственно, не шли в доход спортшколы, - по скромным оценкам, более миллиона рублей. То, что, соответственно, не поступило на развитие учреждения», - перечислил губернатор Олег Мельниченко.

По его словам, школа неофициально сдавала в аренду муниципальное имущество и доходы не шли в казну. Выявлены различные начисления по заработным платам на сумму, превысившую 3,5 млн рублей.

«И везде, как показывают акты проверки, недостоверные сведения и несоответствия», - заявил Мельниченко.

Он попросил «вникнуть в ситуацию» министра спорта и физической культуры региона Евгению Бочкареву.

Ранее сообщалось, что проверка контрольно-счетной палаты выявила грубейшие нарушения в работе городского центра торговли и услуг, который отвечает за рынки и ярмарки в Пензе. Предприятием тоже руководил семейный подряд.

