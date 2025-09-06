Общество

В Пензе День трезвости отметят мотозаездом

Печать
Telegram

В четверг, 11 сентября, жители Пензы увидят мотозаезд. Акция приурочена к Дню трезвости.

Как сообщили в региональном минздраве, в 16:00 мотоциклисты соберутся на площадке у ТРК «Коллаж» на проспекте Строителей. Старт заезда в 16:30.

Колонна финиширует на территории ПГУ, где пройдет рок-фестиваль.

«Таким неклассическим форматом акции мы стараемся привлечь внимание пензенцев к проблеме избыточного потребления алкоголя, сформировать у молодежи принципы трезвого образа жизни, наглядно показав его преимущества: свобода в выборе и действиях, уверенность в завтрашнем дне и успех в жизни», - пояснила главный внештатный специалист по медпрофилактике Ирина Пузракова.

В прошлом году День трезвости в Пензе также отметили мотозаездом. Колонну возглавил зампред регионального правительства - министр здравоохранения Вячеслав Космачев.

На мотоциклы прикрепили тематические флаги. Участники акции финишировали у Дома молодежи, где организовали кавер-фестиваль.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте