В Пензе День трезвости отметят мотозаездом

06.09.2025 | 14:35

В четверг, 11 сентября, жители Пензы увидят мотозаезд. Акция приурочена к Дню трезвости.

Как сообщили в региональном минздраве, в 16:00 мотоциклисты соберутся на площадке у ТРК «Коллаж» на проспекте Строителей. Старт заезда в 16:30.

Колонна финиширует на территории ПГУ, где пройдет рок-фестиваль.

«Таким неклассическим форматом акции мы стараемся привлечь внимание пензенцев к проблеме избыточного потребления алкоголя, сформировать у молодежи принципы трезвого образа жизни, наглядно показав его преимущества: свобода в выборе и действиях, уверенность в завтрашнем дне и успех в жизни», - пояснила главный внештатный специалист по медпрофилактике Ирина Пузракова.

В прошлом году День трезвости в Пензе также отметили мотозаездом. Колонну возглавил зампред регионального правительства - министр здравоохранения Вячеслав Космачев.

На мотоциклы прикрепили тематические флаги. Участники акции финишировали у Дома молодежи, где организовали кавер-фестиваль.