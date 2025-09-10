Учеба

Родительские комитеты в школах хотят наделить настоящим влиянием

В Госдуму РФ внесли законопроект, в котором предлагается закрепить статус и полномочия родительских собраний. Документ размещен в электронной базе нижней палаты парламента.

Авторы инициативы обратили внимание, что у школ есть право, но не обязанность создавать родительские комитеты. Кроме того, решения родителей учеников носят рекомендательный характер и часто игнорируются руководством образовательного учреждения.

Как отмечается в пояснительной записке со ссылкой на статистические данные, работой школ удовлетворены только 28,2% родителей (законных представителей) детей. У большинства есть претензии к отдельным аспектам деятельности учреждения. Основные их них - к преподаванию предметов и методикам обучения, школьному питанию, организации внеурочной деятельности. Многие недовольны подходом к вопросу школьной формы.

В законопроекте предлагается наделить родителей правом принимать решения, касающиеся питания (могут составлять примерное меню завтраков и обедов на календарный год, расторгать договор с недобросовестным поставщиком), а также внеурочной деятельности (выбирают формат и утверждают планы внеурочных занятий, секций, кружков).

Решения такой орган будет принимать простым большинством голосов (50% плюс 1 голос) присутствующих на собрании, и они станут обязательными для исполнения администрацией школы.

