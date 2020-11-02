Во время каникул с детьми будут заниматься на свежем воздухе

02.11.2020 | 09:44

Во время школьных каникул, которые начались 31 октября и продлятся до 14 ноября, дети не должны находиться на изоляции и сидеть по домам. Об этом в понедельник, 2 ноября, заявил губернатор Иван Белозерцев.

«Нужно разумно относиться к этому вопросу: если дети будут на воздухе без большого скопления, это будет правильно. Посмотрите на возможность таких занятий, чтобы дети провели каникулы с пользой», - высказал он свою точку зрения.

Губернатор подчеркнул: главы районов, министерство образования, управления образования городов и районов, директора школ, заместители по воспитательной части должны обратить пристальное внимание на обеспечение безопасности школьников.

«Спортивные объекты, учреждения культуры должны соблюдать меры безопасности, скопления не должно быть. Проверка температуры на входе и дезсредства должны быть обеспечены в полном объеме. Если возникнет желание поехать на экскурсию - не возбраняется. Но транспортные средства должны быть технически исправны, а водитель должен иметь право на перевозку детей», - подчеркнул Белозерцев.