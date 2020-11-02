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Учеба

Во время каникул с детьми будут заниматься на свежем воздухе

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Во время школьных каникул, которые начались 31 октября и продлятся до 14 ноября, дети не должны находиться на изоляции и сидеть по домам. Об этом в понедельник, 2 ноября, заявил губернатор Иван Белозерцев.

«Нужно разумно относиться к этому вопросу: если дети будут на воздухе без большого скопления, это будет правильно. Посмотрите на возможность таких занятий, чтобы дети провели каникулы с пользой», - высказал он свою точку зрения.

Губернатор подчеркнул: главы районов, министерство образования, управления образования городов и районов, директора школ, заместители по воспитательной части должны обратить пристальное внимание на обеспечение безопасности школьников.

«Спортивные объекты, учреждения культуры должны соблюдать меры безопасности, скопления не должно быть. Проверка температуры на входе и дезсредства должны быть обеспечены в полном объеме. Если возникнет желание поехать на экскурсию - не возбраняется. Но транспортные средства должны быть технически исправны, а водитель должен иметь право на перевозку детей», - подчеркнул Белозерцев.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото pixabay.com
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Во время школьных каникул, которые начались 31 октября и продлятся до 14 ноября, дети не должны находиться на изоляции и сидеть по домам. Об этом в понедельник, 2 ноября, заявил губернатор Иван Белозерцев.
"Кроме того, постановлением рекомендовано высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации (руководителям высшего исполнительного органа государственной власти субъектов Российской Федерации) принять дополнительные меры, направленные на стабилизацию обстановки, связанной с распространением случаев заболевания снижение рисков распространения COVID-19."

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