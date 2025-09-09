Общество

«Пятерочка» запустила акцию «Выиграйте квартиру у моря»

Печать
Telegram

Торговая сеть «Пятерочка» объявила о запуске акции «Выиграйте квартиру у моря». Главный приз - квартира в Новороссийске, которая станет для победителя воплощением мечты о собственном жилье на побережье.

Акция проходит с 9 сентября по 27 октября 2025 года в магазинах сети в 20 регионах России: Пензенской, Астраханской, Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Тамбовской и Ульяновской областях, Краснодарском и Ставропольском краях, а также республиках Адыгее, Калмыкии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Северной Осетии-Алании.

Чтобы стать участником розыгрыша, необходимо совершить покупку на сумму от 600 рублей в любом магазине «Пятерочка» или через сервис «Пятерочка Доставка». После этого нужно зарегистрировать чек на сайте акции.

Победитель получит однокомнатную квартиру площадью 43 кв. м с ремонтом в жилом комплексе «Аврора 2» в Новороссийске.

Помимо главного приза, каждую неделю среди участников акции разыгрываются сертификаты на доставку в мобильном приложении «Пятерочка», а также на покупку техники и гаджетов.

Увеличить шансы на выигрыш можно, приобретая товары партнеров акции.

Подробные правила акции, информация об организаторе, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения представлены на официальном сайте more.5ka.ru.

«Пятерочка» запустила акцию «Выиграйте квартиру у моря»

Реклама. Заказчик - ООО «Агроторг». ИНН 7825706086.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте