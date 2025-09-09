«Пятерочка» запустила акцию «Выиграйте квартиру у моря»

09.09.2025 | 16:15

Торговая сеть «Пятерочка» объявила о запуске акции «Выиграйте квартиру у моря». Главный приз - квартира в Новороссийске, которая станет для победителя воплощением мечты о собственном жилье на побережье.

Акция проходит с 9 сентября по 27 октября 2025 года в магазинах сети в 20 регионах России: Пензенской, Астраханской, Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Тамбовской и Ульяновской областях, Краснодарском и Ставропольском краях, а также республиках Адыгее, Калмыкии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Северной Осетии-Алании.

Чтобы стать участником розыгрыша, необходимо совершить покупку на сумму от 600 рублей в любом магазине «Пятерочка» или через сервис «Пятерочка Доставка». После этого нужно зарегистрировать чек на сайте акции.

Победитель получит однокомнатную квартиру площадью 43 кв. м с ремонтом в жилом комплексе «Аврора 2» в Новороссийске.

Помимо главного приза, каждую неделю среди участников акции разыгрываются сертификаты на доставку в мобильном приложении «Пятерочка», а также на покупку техники и гаджетов.

Увеличить шансы на выигрыш можно, приобретая товары партнеров акции.

Подробные правила акции, информация об организаторе, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения представлены на официальном сайте more.5ka.ru.

Реклама. Заказчик - ООО «Агроторг». ИНН 7825706086.