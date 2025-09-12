Общество

Честь и достоинство пензенских педагогов защитит комиссия

В Пензенской области создадут комиссию по защите чести и достоинства педагогических работников. Соответствующий приказ размещен на сайте регионального минобра.

«Комиссия рассматривает заявления педагогических работников, обратившихся с целью реализации их права на защиту профессиональной чести и достоинства, а также о фактах нарушения норм профессиональной этики, повлекшее за собой нарушение их трудовых прав», - говорится в документе.

Комиссия не станет заниматься урегулированием споров педагогов с федеральными государственными органами и региональными властями.

Ее задача - установить, есть ли в рассматриваемом случае факт нарушения норм этики. Если да, то участникам образовательных отношений направят рекомендации и предложения по разрешению спора и профилактике его повтора.

«Состав комиссии формируется из равного числа представителей министерства (образования. - Прим. ред.), Пензенской областной организации Общероссийского профсоюза образования и территориального органа Федеральной службы по труду и занятости в количестве 3 человек от каждой стороны», - указывается в приказе.

Члены комиссии будут работать на безвозмездной основе.

