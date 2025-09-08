Пензенцев приглашают убраться на берегу Суры

08.09.2025 | 16:15

В субботу, 13 сентября, в Пензе пройдет акция «День реки Суры». Активисты выйдут на санитарную уборку ее прибрежной зоны.

Присоединиться может любой желающий, приветствуется участие коллективов, сообщили в городской администрации.

Сбор участников намечен на 11:00 на берегу Суры со стороны улицы Злобина в районе подвесного моста.

С собой пензенцам рекомендуют принести мешки для мусора и перчатки.

Мусор на берегах Суры скапливается постоянно. Экоактивисты регулярно проводят акции по его уборке.