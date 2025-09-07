В Пензе завершился сезон игр в шахматы под открытым небом

07.09.2025 | 15:17

В Пензе завершился сезон шахмат на свежем воздухе. Игры объединили более 500 жителей областного центра, сообщили в городской администрации.

Встречи проводили в июле и августе 3 раза в неделю в сквере имени В. Г. Белинского. Они длились по 3 часа.

В воскресенье, 7 сентября, возле областного драматического театра состоялся фестиваль «Шахматы-Джаз». На нем наградили участников летних турниров.

Пришедшие на мероприятие также смогли посоревноваться в интеллектуальной игре, увидеть концерт джазовых коллективов Пензы и посетить ярмарку ремесленников.

Планируется, что в следующем году встречи для любителей шахмат будут проводить снова, при этом они станут более масштабными.