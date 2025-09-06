Более 7 000 пензенских детей получили помощь при подготовке к школе

06.09.2025 | 10:54

В 2025 году в Пензенской области помогли собраться в школу 7 158 ученикам. Итоги акции подвел глава министерства труда, соцзащиты и демографии региона Алексей Качан.

По всей области собирали канцелярские принадлежности, школьную и спортивную форму, обувь и другие вещи, нужные учащимся, рассказали в пресс-службе ведомства. Поддержку оказали малообеспеченным семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, родителям детей-инвалидов и другим категориям граждан.

Акция «Собери ребенка в школу» проходит в регионе ежегодно.

Ранее специалисты подсчитали: в Пензе на то, чтобы собрать одного ребенка в школу, родители в среднем потратили 13 500 рублей.

Базовый набор для учащегося любого класса каждый год дорожает. В 2025-м по стране его стоимость в среднем составила 28 700 рублей.